Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві затримали опозиціонера Удальцова

Субота, 23 вересня 2017, 13:58

У центрі Москви перед початком акції "Антикапіталізм-2017" затримано лідера "Лівого фронту" Сергія Удальцова.

Як повідомив сам опозиціонер, до нього та інших активістів, які прямували на Страсний бульвар, підійшли співробітники поліції і сказали, що вони "зібралися для проведення несанкціонованої акції".

"Йшли спокійно, без плакатів і гасел - співробітники поліції підійшли і сказали, що вони" зібралися для проведення несанкціонованої акції", - зазначив Удальцов.

Згідно з повідомленнями у Твіттері Удальцова, загалом затримано близько 30 осіб.

Затримані, у т.ч. й сам Удальцов, перебувають у поліцейських автобусах.

Як відомо, 7 серпня Сергій Удальцов звільнився з колонії, де пробув три роки після вироку суду про організацію масових заворушень на Болотній площі в Москві у травні 2012 року. 13 вересня його затримали за одиночний пікет біля Держдуми і відпустили без протоколу.

Акція "Антикапіталізм-2017" в Москві не була санкціонована владою міста. Організатори заходу заявили, що мерія не запропонувала їм альтернативу, не погодивши акцію і що влаштують акцію у формі "народних гулянь".

Українська правда

Теми: Росіяопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
У Росії минула розгубленість щодо вагнерівців після "заколоту" – розвідка Британії
За минулу добу відбулося 39 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
Вони нам не потрібні – ОП про "замах" на Симоньян і Собчак
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: