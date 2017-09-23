В Москве задержали оппозиционера Удальцова

В центре Москвы перед началом акции "Антикапитализм-2017" задержан лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Как сообщил сам оппозиционер, к нему и другим активистам, направлявшимся на Страстной бульвар, подошли сотрудники полиции и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции".

"Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции", - отметил Удальцов.

Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 23, 2017

Согласно сообщениям в Твиттере Удальцова, всего задержаны около 30 человек.