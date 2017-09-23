Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве задержали оппозиционера Удальцова

Суббота, 23 сентября 2017, 13:58

В центре Москвы перед началом акции "Антикапитализм-2017" задержан лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Как сообщил сам оппозиционер,  к нему и другим активистам, направлявшимся на Страстной бульвар, подошли сотрудники полиции и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции". 

ли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции", - отметил Удальцов. 

Согласно сообщениям  в Твиттере Удальцова, всего задержаны около 30 человек.

Задержанные, включая Удальцова, находятся в полицейских автобусах.

Как известно, 7 августа Сергей Удальцов освободился из колонии, где пробыл три года после приговора суда об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. 13 сентября его задержали за одиночный пикет возле Госдумы и отпустили без составления протокола.
Акция "Антикапитализм-2017" в Москве не была санкционирована властями города. Организаторы мероприятия заявили, что мэрия не предложила им альтернативу, не согласовав акцию  и что устроят акцию в форме "народных гуляний".
Украинская правда 

Темы: Росcияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Росcия
После ареста Стрелкова у суда задержали его пособника Губарева
Россияне арестовали Гиркина-Стрелкова
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: