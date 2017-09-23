В Москве задержали оппозиционера Удальцова
В центре Москвы перед началом акции "Антикапитализм-2017" задержан лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Как сообщил сам оппозиционер, к нему и другим активистам, направлявшимся на Страстной бульвар, подошли сотрудники полиции и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции".
"Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции", - отметил Удальцов.
Шли спокойно, без плакатов и лозунгов - сотрудники полиции подошли и сказали, что они "собрались для проведения несанкционированной акции" pic.twitter.com/demjbjXFtq— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) September 23, 2017
Согласно сообщениям в Твиттере Удальцова, всего задержаны около 30 человек.
Задержанные, включая Удальцова, находятся в полицейских автобусах.