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В РФ з пам'ятника Калашнікову видалили схему фашистської гвинтівки

Субота, 23 вересня 2017, 16:12

У Москві з нещодавно відкритого пам'ятника Михайлу Калашникову видалили схему гвинтівки Шмайссера, яку фашисти використовували у Другій світовій війні.

Про це повідомляє ТАСС.

Згідно з повідомленням, фахівці майстерні Салавата Щербакова - автора пам'ятника - прибрали зображення креслення гвинтівки з плити, до понеділка там з'явиться правильне креслення.

Як повідомляє AFP, для видалення зображення StG44 використовували кутову шліфувальну машину.

 
фото - afp

Зображення, нанесене на пам'ятник, відповідало StG44 - гвинтівці конструктора Хуго Шмайссера, назву якій, імовірно, дав сам Гітлер і яка стала зброєю нацистів.

Теми: Росія
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