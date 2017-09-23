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В РФ с памятника Калашникову удалили схему фашистской винтовки

Суббота, 23 сентября 2017, 16:12

В Москве с недавно открытого памятника Михаилу Калашникову удалили схему винтовки Шмайссера, используемой фашистами во Второй мировой войне.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, специалисты мастерской Салавата Щербакова - автора памятника - убрали изображение чертежа винтовки с плиты, к понедельнику там появится правильный чертеж.

Как сообщает AFP, для удаления изображения StG44 использовали угловую шлифовальную машину. 

 
фото - afp

Изображение,  нанесенное на памятник, соответствовало StG44 - немецкой винтовке конструктора Хуго Шмайссера, название которой, предположительно, было дано самим Гитлером и которая стала оружием нацистов.

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Темы: Росcия
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