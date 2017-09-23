Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У суботу бойовики стріляли лише двічі, один військовий ЗСУ загинув

Субота, 23 вересня 2017, 18:29

У зоні проведення АТО у суботу зафіксовано лише два обстріли позицій сил АТО, один український військовий загинув. 

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 23 вересня. 

За даними штабу, ЗСУ зазнали втрат внаслідок обстрілу сил АТО зі стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки на Луганському напрямку.

"Військові ЗСУ симетрично відповіли ворогу. У результаті цього протистояння отримав смертельне кульове поранення один український воїн", - йдеться у повідомленні.

На Маріупольському напрямку біля Павлополя окупанти застосовували великокаліберний кулемет.

"Військовослужбовці сил АТО вогнем у відповідь примусили ворога дотримуватись режиму тиші", - йдеться у зведенні.

Українська правда 

Теми: АТОжертвиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: