В субботу боевики стреляли только дважды, один военный ВСУ погиб
Суббота, 23 сентября 2017, 18:29
В зоне проведения АТО в субботу зафиксировано только два обстрела позиций сил АТО, один украинский военный погиб.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 23 сентября.
По данным штаба, ВСУ понесли потери в результате обстрела сил АТО из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки на Луганском направлении.
"Военные ВСУ симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении возле Павлополя оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет.
"Военнослужащие сил АТО огнем заставили врага соблюдать режим тишины", - говорится в сводке.
Украинская правда