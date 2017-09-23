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В субботу боевики стреляли только дважды, один военный ВСУ погиб

Суббота, 23 сентября 2017, 18:29

В зоне проведения АТО в субботу зафиксировано только два обстрела позиций сил АТО, один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 23 сентября.

По данным штаба, ВСУ понесли потери в результате обстрела сил АТО из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки на Луганском направлении.

"Военные ВСУ симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении возле Павлополя оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет.

"Военнослужащие сил АТО огнем заставили врага соблюдать режим тишины", - говорится в сводке.

Украинская правда

Темы: АТОжертвыВооруженные силы
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