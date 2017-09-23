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Московський театр готує виставу за матеріалами справи Сенцова

Субота, 23 вересня 2017, 19:25

Московський незалежний театр документальної п'єси "Театр.doc" покаже спектакль "Війна близько", одна з частин якого присвячена процесу над українським режисером, кримчанином Олегом Сенцовим та іншими фігурантами справи "кримських терористів".

Як повідомляє "Крим. Реалії", вистава відбудеться 23 вересня.

"Заручини" - документальний проект за матеріалами судової справи Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія. Війна вже прийшла, і у звичайних хлопців, які потрапили у радіус її дії - вибір. Важкий вибір ", - зазначено в афіші, яку розміщено на сайті театру.

"Що робити, коли зло перемагає? Олег Сенцов - нікого не вбив, нічого не вкрав, засуджений до 20 років і сидить на суворому режимі ... Ми граємо виставу "Війна близько", одна з частин якої присвячена справі Сенцова. ... Щоб хоча б пам'ятати, що це відбувається, хоча б не забувати", - зазначила керівник "Театр.doc" Олена Гремина.

Прем'єра вистави "Війна близько" відбулася в серпні 2016 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: СенцовРосіяКрим
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