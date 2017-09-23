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Московский театр готовит спектакль по материалам дела Сенцова

Суббота, 23 сентября 2017, 19:25

Московский независимый театр документальной пьесы "Театр.doc" покажет спектакль "Война близко", одна из частей которого  посвящена процессу над украинским режиссером, крымчанином Олегом Сенцовым и другими фигурантами дела "крымских террористов".

Как сообщает "Крым. Реалии", спектакль состоится 23 сентября. 

"Помолвка" – документальный проект по материалам судебного дела Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Война уже пришла, и у обычных парней, кто попал в радиус ее действия – выбор. Трудный выбор", – отмечается в афише, размещенной на сайте театра.

"Что делать, когда зло побеждает? Олег Сенцов, никого не убивший, ничего не укравший, приговорен к 20 годам и сидит на строгом режиме... Мы играем спектакль "Война близко", одна из частей которого посвящена делу Сенцова. ...  Хотя бы помнить, что это происходит. Хотя бы не забывать", – отметила руководитель "Театра.doc" Елена Гремина.

Премьера спектакля "Война близко" состоялась в августе 2016 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СенцовРосcияКрым
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