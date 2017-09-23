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Порошенко поговорив з главою МЗС Канади про миротворців на Донбасі

Субота, 23 вересня 2017, 20:18

Президент Петро Порошенко скоординував з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч з Фріланд відбулася в рамках робочого візиту Порошенка до Канади.

"Сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та стан реалізації Мінських домовленостей та скоординували підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови було також висловлено очікування, що Канада займатиме принципову позицію і в питанні санкційного тиску на Москву, насамперед, у контексті майбутнього головування у Великій сімці.

Порошенко і Фріланд
Порошенко і Фріланд
Фото прес-служби президента

Крім того, Порошенко і Фріланд обговорили можливі шляхи повної реалізації взаємовигідних можливостей, наданих Угодою про вільну торгівлю, а також подальшого поглиблення двостороннього співробітництва в оборонній сфері, включаючи підтримку України у питанні розбудови тісних партнерських відносин з НАТО.

Теми: ПорошенкоКанада
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