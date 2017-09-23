Порошенко поговорил с главой МИД Канады о миротворцах на Донбассе

Президент Петр Порошенко скоординировал с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча с Фриланд состоялась в рамках рабочего визита Порошенко в Канаду.

"Стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей и скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Унікальний випадок, коли переговори з Міністром закордонних справ Канади можна проводити рідною українською мовою. pic.twitter.com/lPctjmjoZ6 — Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017

Во время разговора также высказано ожидание, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на Москву, прежде всего, в контексте будущего председательства в Большой семерке.

Порошенко и Фриланд Фото пресс-службы президента

Кроме того, Порошенко и Фриланд обсудили возможные пути полной реализации взаимовыгодных возможностей, предоставляемых Соглашением о свободной торговле, а также дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, включая поддержку Украины в вопросе развития тесных партнерских отношений с НАТО.