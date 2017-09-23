ДТП біля метро Лісова: розбито 6 авто, потерпілий в реанімації

Внаслідок ДТП на Броварському проспекті в Києві розбито 6 автомобілів, потерпілий в реанімації.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, на Броварському проспекті біля метро Лісова водій автомобіля Камаз врізався машину Toyota, що виїжджала з парковки. В результаті чого Toyota протаранила автомобілі Dacia, Mercedes, Hyundai і Volkswagen.

"У ДТП серйозно постраждав водій Hyundai, якого затиснув автомобіль Toyota. З забоями і переломами госпіталізований в реанімацію. Водієві Toyota допомога надана на місці.

Також був пошкоджений кавовий МАФ", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють три швидких допомоги, патрульна поліція і слідчо-оперативна група.