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ДТП возле метро Лесная: разбито 6 авто, пострадавший в реанимации

Суббота, 23 сентября 2017, 20:43

Вследствие ДТП на Броварском проспекте в Киеве разбито 6 автомобилей, пострадавший в реанимации.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на Броварском проспекте возле метро Лесная водитель автомобиля Камаз врезался в выезжающую с парковки машину Toyota. В результате чего Toyota протаранила автомобили Dacia, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

"В ДТП серьёзно пострадал водитель Hyundai, которого зажал автомобиль Toyota. С ушибами и переломами госпитализирован в реанимацию. Водителю Toyota помощь оказана на месте.

 

Также был поврежден кофейный МАФ", - говорится в сообщении.

 

На месте работают три скорых помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Темы: КиевДТП
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