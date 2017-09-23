ДТП возле метро Лесная: разбито 6 авто, пострадавший в реанимации

Вследствие ДТП на Броварском проспекте в Киеве разбито 6 автомобилей, пострадавший в реанимации.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на Броварском проспекте возле метро Лесная водитель автомобиля Камаз врезался в выезжающую с парковки машину Toyota. В результате чего Toyota протаранила автомобили Dacia, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

"В ДТП серьёзно пострадал водитель Hyundai, которого зажал автомобиль Toyota. С ушибами и переломами госпитализирован в реанимацию. Водителю Toyota помощь оказана на месте.

Также был поврежден кофейный МАФ", - говорится в сообщении.

На месте работают три скорых помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.