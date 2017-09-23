Порошенко: весь канадський бізнес готовий прийти в Україну

Президент Петро Порошенко запросив представників канадського бізнесу в Україну.

Як повідомляє прес-служба президента, зустріч відбулася під час робочого візиту Порошенка до Канади.

"Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти. І хочу сказати вам - зараз правильний час і місце для інвестування", - наголосив президент, додавши, що Україна має великий потенціал.

Раніше канадські українці інвестували в Україну для підтримки економіки. Нині весь канадський бізнес готовий прийти в Україну. pic.twitter.com/7OePYWp53v — Петро Порошенко (@poroshenko) September 23, 2017

Порошенко зауважив, що декілька днів тому Україна завершила розміщення українських суверенних бондів на 3 млрд доларів.

"Це хороший сигнал про довіру інвесторів в Україну і реформи, які проводяться", - додав він.

Президент розповів про зміни в Україні, зокрема антикорупційні кроки, запровадження електронного декларування та останні реформи, які здійснила українська влада.

За його словами, міжнародні фінансові організації зафіксували, що в Україні за останні три роки зроблено більше, ніж за попередні 20 років.

"Ряд канадських компаній, що працюють в галузі енергетики, сільського господарства, оборонного та фінансового сектору, авіабудівної галузі виявили значний інтерес до українського ринку особливо в контексті запровадження вільної торгівлі з Україною", - повідомила прес-служба.