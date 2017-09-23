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Порошенко: весь канадский бизнес готов прийти в Украину

Суббота, 23 сентября 2017, 22:01

Президент Петр Порошенко пригласил представителей канадского бизнеса в Украину.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча состоялась во время рабочего визита Порошенко в Канаду.

"Раньше канадские украинцы инвестировали в Украину для поддержки экономики. Сейчас весь канадский бизнес готов прийти. И хочу сказать вам - сейчас правильное время и место для инвестирования", - подчеркнул президент, добавив, что Украина имеет большой потенциал.

Порошенко отметил, что несколько дней назад Украина завершила размещение украинских суверенных бондов на 3 млрд долларов.

"Это хороший сигнал о доверии инвесторов в Украине и проводящихся реформах", - добавил он.

Президент рассказал об изменениях в Украине, в частности антикоррупционных шагах, внедрении электронного декларирования и последних реформах, которые осуществила украинская власть.

По его словам, международные финансовые организации зафиксировали, что в Украине за последние три года сделано больше, чем за предыдущие 20 лет.

"Ряд канадских компаний, работающих в области энергетики, сельского хозяйства, оборонного и финансового сектора, авиастроительной отрасли проявили значительный интерес к украинскому рынку особенно в контексте внедрения свободной торговли с Украиной", - сообщила пресс-служба.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоКанадаинвестиции
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