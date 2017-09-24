У Лондоні невідомі розпорошували на людей кислоту

Щонайменше п'ять людей постраждали в Стратфорді на сході Лондона в результаті кислотної атаки.

Про це повідомляє BBC.

У поліції розповіли, що близько 8-ої години вечора в Стратфорд-центрі група чоловіків розпорошувала на людей шкідливу речовину.

Щонайменше п'ять людей постраждали, трьох з них були доставлено в лікарню, повідомили в Лондонській службі швидкої допомоги. Попередньо, ніхто з них не отримав небезпечних для життя травм.

Один з очевидців розповів, що в групі людей зав'язалася суперечка.

Інший свідок, співробітник Burger King, сказав, що одна з жертв забігла в ресторан швидкого харчування, щоб "змити кислоту з обличчя".

"У нього були порізи біля очей, і він намагався промити їх водою", - розповів він.

Повідомляється, що поліція заарештувала одного з нападників.

Цей інцидент не вважається терористичним актом.