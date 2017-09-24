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В Лондоне неизвестные распыляли на людей кислоту

Воскресенье, 24 сентября 2017, 02:03
В Лондоне неизвестные распыляли на людей кислоту
PA

По меньшей мере пять человек пострадали в Стратфорде на востоке Лондона в результате кислотной атаки.

Об этом сообщает BBC.

В полиции рассказали, что около 8-ми часов вечера в Стратфорд-центре группа мужчин распыляла на людей вредное  вещество.

По меньшей мере пять человек пострадали,  трое из них были доставлены в больницу, сообщили в Лондонской службе скорой помощи. Предварительно, никто из них не получил опасных для жизни травм.

Один из очевидцев рассказал, что в группе людей завязался спор.

Другой свидетель, сотрудник Burger King, сказал, что одна из жертв забежала в ресторан быстрого питания, чтобы "смыть кислоту с лица".

"У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой", — рассказал он.

Сообщается, что полиция арестовала одного из нападавших.

Этот инцидент не считается террористическим актом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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