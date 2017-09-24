Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді Асада побачили близьку перемогу у громадянській війні в Сирії

Неділя, 24 вересня 2017, 04:24

Військова перемога у громадянській війні в Сирії "знаходиться в межах досяжності" для сил президента Башара аль-Асада після серії завоювань.

Про це заявив міністр закордонних справ Валід аль-Муаллем на Генасамблеї ООН, передає Радіо Свобода.

"Звільнення Алеппо і Пальміри, зняття облоги Дейр-ез-Зора і викорінення тероризму з багатьох частин Сирії доводять, що перемога наразі знаходиться в межах досяжності", – сказав Муаллем.

Чиновник, який також обіймає в уряді Башара Асада посаду віце-прем’єра заявив, що сирійські урядові війська "запам’ятаються, як герої", за їхню роль у війні.

"Коли ця несправедлива війна в Сирії закінчиться, сирійська армія увійде в історію як армія, яка героїчно перемогла разом зі своїми підтримуваними силами та її союзниками терористів, що прибули до Сирії з багатьох країн", – сказав Муаллем.

Країни Заходу і правозахисники раніше звинуватили збройні сили Асада у звірствах проти цивільних і використанні забороненої хімічної зброї, що знову заперечив Муаллем під час свого виступу.

Понад 330 тисяч людей загинули у шестирічній війні в Сирії, понад 5 мільйонів сирійців стали біженцями.

У найближчі тижні ООН планує новий раунд мирних переговорів між урядом Сирії та опозицією.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: