В правительстве Асада увидели близкую победу в гражданской войне в Сирии

Военная победа в гражданской войне в Сирии "находится в пределах досягаемости" для сил президента Башара аль-Асада после серии завоеваний.

Об этом заявил министр иностранных дел Валид аль-Муаллем на Генассамблее ООН, передает Радио Свобода.

"Освобождение Алеппо и Пальмиры, снятие осады Дейр-эз-Зора и искоренение терроризма из многих частей Сирии показывают, что победа в настоящее время находится в пределах досягаемости", - сказал Муаллем.

Чиновник, который также занимает в правительстве Башара Асада должность вице-премьера заявил, что сирийские правительственные войска "запомнятся, как герои", за их роль в войне.

"Когда эта несправедливая война в Сирии закончится, сирийская армия войдет в историю как армия, которая героически победила вместе со своими поддерживаемыми силами и ее союзниками террористов, прибывших в Сирию из многих стран", - сказал Муаллем.

Страны Запада и правозащитники ранее обвинили вооруженные силы Асада в зверствах против гражданских и использовании запрещенного химического оружия, что снова оспорил Муаллем во время своего выступления.

Более 330 тысяч человек погибли в шестилетней войне в Сирии, более 5 млн сирийцев стали беженцами.

В ближайшие недели ООН планирует новый раунд мирных переговоров между правительством Сирии и оппозицией.