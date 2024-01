Трамп звинуватив Іран у співпраці з КНДР

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у співпраці з Північною Кореєю.

Про це він написав у twitter.

"Іран щойно провів випробувальний запуск балістичної ракети, здатної досягти Ізраїлю. Вони також працюють з Північною Кореєю ...", - написав він, розкртикувавши ядерну угоду з Іраном.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!