Трамп звинуватив Іран у співпраці з КНДР

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у співпраці з Північною Кореєю.

Про це він написав у twitter.

"Іран щойно провів випробувальний запуск балістичної ракети, здатної досягти Ізраїлю. Вони також працюють з Північною Кореєю ...", - написав він, розкртикувавши ядерну угоду з Іраном.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 вересня 2017 р.

Як повідомлялося, напередодні Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети, здатної вразити Ізраїль.

Як відомо, в серпні президент Трамп підписав санкційний закон, який закріплює санкції проти низки держав-ворогів США, включаючи Росію та Іран.

"Ми будемо посилювати свою оборонну та військову спроможність незалежно від того, хочете ви цього чи ні", - заявив на цьому тижні в Нью-Йорку президент Ірану Хассан Рухані.

Повідомляється, що нова ракета за дальністю польоту, яка заявлена на рівні 2000 км, покриває весь Близький схід, включаючи Ізраїль.

Наразі немає даних, чи встановлюється на ракети такого типу ядерна боєголовка.