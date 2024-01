Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с КНДР

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в сотрудничестве с Северной Кореей.

Об этом он написал в twitter.

"Иран только что провел испытательный запуск баллистической ракеты, способной достичь Израиля. Они также работают с Северной Кореей...", - написал он, подвергнув критике ядерное соглашение с Ираном.

Iran just test-fired a Ballistic Missile capable of reaching Israel.They are also working with North Korea.Not much of an agreement we have!