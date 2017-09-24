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Порошенко в Канаді обговорив посилення санкцій проти РФ

Неділя, 24 вересня 2017, 10:16
Порошенко в Канаді обговорив посилення санкцій проти РФ

Президент Петро Порошенко під час візиту у Канаду обговорив з канадськими парламентарями можливе посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомила прес-служба президента.

"Ми розраховуємо на вашу подальшу участь у розвитку українсько-канадського стратегічного партнерства", - зазначив Порошенко.

На зустрічі обговорили посилення санкцій проти Росії, а також пожвавлення економічної співпраці та надання українцям безвізового режиму з Канадою.

"Було скоординовано дії для інформування світу щодо сталінського Голодомору, який був геноцидом українського народу, а також поширення правди щодо російської агресії проти України", - пише прес-служба.

У повідомленні також зазначено, що канадські парламентарі підтримали відкриття консульства України в Едмонтоні.

Окрім того, як передає "Укрінформ", Порошенко закликав країни Великої сімки відправити до України спецпредставників із питань реформ.

"Президент наголосив, що Україна просить від усіх країн Великої сімки призначити спеціальних представників, які сприяли б реформам", - сказав на зустрічі президент Конгресу українців Канади Павло Грод.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент України Петро Порошенко під час зустрічі підтвердили міцні та тривалі зв'язки між Канадою і Україною та відданість подальшому поглибленню двосторонніх відносин.

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїПорошенкоКанадаРосія
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