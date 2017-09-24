Порошенко в Канаде обсудил усиление санкций против РФ

Президент Петр Порошенко во время визита в Канаду обсудил с канадскими парламентариями возможное усиление санкций против России.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Мы рассчитываем на ваше дальнейшие участие в развитии украинско-канадского стратегического партнерства", - отметил Порошенко.

На встрече обсудили ужесточение санкций против России, а также оживление экономического сотрудничества и предоставления украинцам безвизового режима с Канадой.

"Было скоординированы действия для информирования мира относительно сталинского Голодомора, который был геноцидом украинского народа, а также распространению правды о российской агрессии против Украины", - пишет пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что канадские парламентарии поддержали открытие консульства Украины в Эдмонтоне.

Кроме того, как передает "Укринформ", Порошенко призвал страны Большой семерки отправить в Украину спецпредставителей по вопросам реформ.

"Президент подчеркнул, что Украина требует от всех стран Большой семерки назначить специальных представителей, которые способствовали бы реформам", - сказал на встрече президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод.

Как сообщалось, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи подтвердили прочные и длительные связи между Канадой и Украиной и приверженность дальнейшему углублению двусторонних отношений.