КНДР опублікувала відео "знищення" літаків і авіаносця США

Північнокорейський сайт DPRK Today опублікував пропагандистський відеоролик, на якому показано нібито знищення американських літаків і авіаносця.

Відео починається з демонстрації фотографій виступу президента США Дональда Трампа перед американськими військовими і титрів корейською мовою.

Потім демонструються фотографії новітнього американського винищувача F-35, бомбардувальника B-1B і авіаносця USS Carl Vinson.

Після цього йдуть відеокадри реальних запусків северокейскіх ракет, які нібито збивають американські літаки. "Знищення" показано з використанням примітивної комп'ютерної графіки.

Авіаносець "знищується" однією ракетою, запущеною з підводного човна.

Відео з'явилося через кілька годин після того, як бомбардувальники ВПС США B-1B в супроводі винищувачів F-15C пролетіли над водами на схід від КНДР, наблизившись до північного кордону демілітаризованої зони.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що ракетний удар по материковій частині США став "неминучим" після погроз американського президента Дональда Трампа.

Трамп у відповідь назвав лідера КНДР "людиною-ракетою" і заявив, що з такими думками "вони довго не протягнуть".

Європейська правда