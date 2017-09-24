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КНДР опубликовала видео "уничтожения" самолетов и авианосца США

Воскресенье, 24 сентября 2017, 12:14

Северокорейский сайт DPRK Today опубликовал пропагандистский видеоролик, на котором показано якобы уничтожение американских самолетов и авианосцев.

Видео начинается с демонстрации фотографий выступления президента США Дональда Трампа перед американскими военными и титров на корейском языке.

Затем демонстрируются фотографии новейшего американского истребителя F-35, бомбардировщика B-1B и авианосца USS Carl Vinson.

После этого идут видеокадры реальных запусков северокейских ракет, которые якобы сбивают американские самолеты. "Уничтожение" показано с использованием примитивной компьютерной графики.

В видео использована примитивная компьютерная графика. Скриншот

Авианосец "уничтожается" одной ракетой, запущенной с подводной лодки.

Видео появилось через несколько часов после того, как бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.

Европейская правда

Темы: КНДРСШАоружие
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