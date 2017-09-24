Погода: З понеділка - прохолодно і без дощів

У понеділок, 25 вересня, на території України переважатиме мінлива хмарність, без опадів.

За даними Укргідрометцентру, очікується східний вітер, 7-12 м/с, вночі від +7...+9 на заході до +12...+14 на півдні.

24-25 вересня у Харківській, Донецькій, Луганській та Сумській областях надзвичайна пожежна небезпека.

25 та 26 вересня на території України - без опадів, мінлива хмарність.

24 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному й Азовському морях +19...+22 градуси, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Українська правда