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Погода: С понедельника - прохладно и без дождей

Воскресенье, 24 сентября 2017, 13:54

В понедельник, 25 сентября, на территории Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков.

По данным Укргидрометцентра, ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, ночью от +7...+ 9 на западе до +12...+14 на юге.

24-25 сентября в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях чрезвычайная пожарная опасность.

25 и 26 сентября на территории Украины - без осадков, переменная облачность.

 
25 и 26 сентября на территории Украины - без осадков, переменная облачность.
 

24 сентября по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +19...+ 22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода
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