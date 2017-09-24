Погода: С понедельника - прохладно и без дождей
Воскресенье, 24 сентября 2017, 13:54
В понедельник, 25 сентября, на территории Украины будет преобладать переменная облачность, без осадков.
По данным Укргидрометцентра, ожидается восточный ветер, 7-12 м/с, ночью от +7...+ 9 на западе до +12...+14 на юге.
24-25 сентября в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях чрезвычайная пожарная опасность.
25 и 26 сентября на территории Украины - без осадков, переменная облачность.
24 сентября по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +19...+ 22 градуса, в Днепре возле Киева +17 градусов.
Украинская правда