Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики укріплюють позиції біля Луганська - ОБСЄ

Неділя, 24 вересня 2017, 14:14
Бойовики укріплюють позиції біля Луганська - ОБСЄ

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували поблизу окупованого Луганська табір - вогневі позиції, бліндажі і траншеї, які нещодавно облаштовані або ще будуються біля с.Довге. 

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, який оприлюднено на сайті місії.

"У непідконтрольних Україні районах зафіксовано 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) у с. Старе. 21 вересня міні-БПЛА СММ зафіксував траншейний екскаватор, 3 бойові машини піхоти (БМП-1) та ознаки наявності діючого табору, а саме вогневі позиції, бліндажі і траншеї - усі, за оцінкою, нещодавно облаштовані або ще будуються біля с. Довге", - йдеться у звіті. 

Також спостерігачі зафіксували у непідконтрольному с. Мирне за межами виділених місць зберігання велику кількість озброєння та іншої техніки, яка на вигляд була у належному стані, відремонтована і заряджена.

"БПЛА зафіксував 30 танків (28 Т-64 і два - Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), а також 56 бойових машин піхоти (БМП)", - зазначили спостерігачі.

Також зафіксовано 6 вантажівок, на кожній з яких було встановлено зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), 14 броньованих машин (13 типу МТ-ЛБ й 1 БРДМ), 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ВТ-55) і 3 інженерні машини розмінування (дві УР-07 й одну УР-77).

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбасзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ОБСЄ
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
Кулеба вітає звіт ОБСЄ щодо викрадення Росією українських дітей: потужні докази
Росія відмовилась платити внески до Парламентської асамблеї ОБСЄ
Останні новини
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
Усі новини...
Реклама: