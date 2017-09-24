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Боевики укрепляют позиции у Луганска - ОБСЕ

Воскресенье, 24 сентября 2017, 14:14
Боевики укрепляют позиции у Луганска - ОБСЕ

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали вблизи оккупированного Луганска действующий лагерь - огневые позиции, блиндажи и траншеи, которые оборудованы недавно или еще строятся возле с.Долгое.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном на сайте миссии.

"В неподконтрольных Украине районах зафиксированы 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ) в с.Старое. 21 сентября мини-БПЛА СММ зафиксировал траншейный экскаватор, 3 боевые машины пехоты (БМП-1) и признаки наличия действующего лагеря, а именно огневые позиции, блиндажи и траншеи - все, по оценке, недавно оборудованы или еще строятся возле с.Долгое", - говорится в отчете.

Также наблюдатели зафиксировали в неподконтрольном с.Мирное за пределами выделенных мест хранения большое количество вооружения и военной техники, которая на вид была в надлежащем состоянии, отремонтирована и заряжена.

"БПЛА зафиксировал 30 танков (28 Т-64 и два - Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП)", - отметили наблюдатели.

Также зафиксированы 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 бронированных машин (13 типа МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55) и 3 инженерные машины разминирования (две УР-07 и одну УР-77).

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбассоружие
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