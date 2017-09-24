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У Львові сміттєвоз насмерть збив двох жінок

Неділя, 24 вересня 2017, 17:28

У Львові внаслідок наїзду сміттєвоза загинули дві жінки.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

"На вул. Полуботка, 11 під колесами сміттєвоза загинули дві жінки - одна 1938 року народження, друга - 1966 року народження. Зі слів очевидців, жінки перебігали дорогу не на пішохідному переході і потрапили під передні колеса сміттєвоза", - зазначено у повідомленні.

Прес-служба також зазначає, що сміттєвоз фірми "АВЕ" їхав завантаженим.

Окрім того, як повідомляє "Zaxid.net" з посиланням на львівських поліцейських, жінки, які загинули, є матір’ю та донькою.

Теми: ДТПЛьвів
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