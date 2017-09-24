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Во Львове мусоровоз насмерть сбил двух женщин

Воскресенье, 24 сентября 2017, 17:28

Во Львове в результате наезда мусоровоза погибли две женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"На ул. Полуботка, 11 под колесами мусоровоза погибли две женщины - одна 1938 года рождения, другая - 1966 года рождения. По словам очевидцев, женщины перебегали дорогу не на пешеходном переходе и попали под передние колеса мусоровоза", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что мусоровоз фирмы "АВЕ" ехал загруженным.

Кроме того, как сообщает "Zaxid.net" со ссылкой на львовских полицейских, погибшие женщины - мать и дочь. 

Темы: ДТПЛьвов
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