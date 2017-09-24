У неділю бойовики порушили "тишу" 9 разів, поранено бійця ЗСУ

У неділю бойовики ОРДЛО порушили перемир'я 9 разів, не застосовуючи міномети та інше важке озброєння, один український військовий зазнав поранень.

Про це ввечері 24 вересня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Військовий отримав поранення поблизу н.п. Луганське під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі.

Зранку на донецькому напрямку бойовики двічі вели вогонь з озброєння БМП по силах АТО у районі Зайцевого. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

На приморському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного та Павлополя, біля Мар’їнки застосували великокаліберні кулемети.

Українська правда