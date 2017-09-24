Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю бойовики порушили "тишу" 9 разів, поранено бійця ЗСУ

Неділя, 24 вересня 2017, 18:35

У неділю бойовики ОРДЛО порушили перемир'я 9 разів, не застосовуючи міномети та інше важке озброєння, один український військовий зазнав поранень. 

Про це ввечері 24 вересня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

Військовий отримав поранення поблизу н.п. Луганське під час обстрілу опорного пункту українських військ з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у штабі. 

Зранку на донецькому напрямку бойовики  двічі вели вогонь з озброєння БМП по силах АТО у районі Зайцевого. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

На приморському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї біля Водяного та Павлополя, біля Мар’їнки застосували великокаліберні кулемети. 

Українська правда 

Теми: АТОМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: