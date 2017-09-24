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В Сирии погиб российский генерал, руководивший боевиками на Донбассе

Воскресенье, 24 сентября 2017, 22:06
В Сирии погиб российский генерал, руководивший боевиками на Донбассе

В ходе операции по освобождению сирийского города Дэйр-эз-Зор в результате обстрела погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов. 

Об этом 24 сентября сообщили в Минобороны РФ, пишет "Интерфакс".

"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, старший группы российских военных советников находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дэйр-эз-Зор.

Погибший представлен к высокой государственной награде посмертно. 

Как известно, по данным украинской разведки, российский генерал-майор Валерий Асапова руководил 1 армейским корпусом боевиков ОРДО в Донецке.

 

"Установлено, что генерал-майор Асапов прибыл с должности "командующего 68 армейских корпусом Восточного военного округа ВС РФ" (г. Южно-Сахалинск). 3 марта с.г. командующий 1 АК осуществил проверку подразделений 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск ) в районах пунктов Казацкое и Маркино", - сообщали в ГУР МОУ.

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Темы: СирияРосcия
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