В Індонезії з острова евакуювали близько 35 тис. людей через вулкан

З острова Балі в Індонезії провели евакуацію близько 35 тисяч людей через загрозу виверження вулкана.

Про це 24 вересня повідомляє Reuters.

За повідомленням, навколо кратера гори Агунг запровадили 12-кілометрову зону відчуження, оскільки посилення вулканічної активності спричинило поштовхи у східній частині острова.

У країні введено найвищий рівень небезпеки виверження і до 1 жовтня - режим НС.

Евакуйованих було розміщено у тимчасових притулках, серед іншого - у міських та шкільних спортивних залах та наметах у селах навколо вулкана.

Повідомляється, що авіасполучення з островом не припинялося, міжнародний аеропорт Балі та туристичні місця на решті частини острова працювали.

Українська правда