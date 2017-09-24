Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Індонезії з острова евакуювали близько 35 тис. людей через вулкан

Неділя, 24 вересня 2017, 22:53

З острова Балі в Індонезії провели евакуацію близько 35 тисяч людей через загрозу виверження вулкана. 

Про це 24 вересня повідомляє Reuters.

За повідомленням, навколо кратера гори Агунг запровадили 12-кілометрову зону відчуження, оскільки посилення вулканічної активності спричинило поштовхи у східній частині острова. 

У країні введено найвищий рівень небезпеки виверження і до 1 жовтня - режим НС.

Евакуйованих було розміщено у тимчасових притулках, серед іншого - у міських та шкільних спортивних залах та наметах у селах навколо вулкана. 

Повідомляється, що авіасполучення з островом не припинялося, міжнародний аеропорт Балі та туристичні місця на решті частини острова працювали. 

 

Українська правда

Теми: Індонезіянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Індонезія
В Індонезії радять провести референдуми на окупованих Росією територіях. У МЗС відповіли
Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії
Росіяни почали скуповувати нерухомість у Таїланді та Індонезії
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: