В Индонезии с острова эвакуировали около 35 тыс. человек из-за вулкана

С острова Бали в Индонезии провели эвакуацию около 35 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана.

Об этом 24 сентября сообщает Reuters.

Согласно сообщению, вокруг кратера горы Агунг ввели 12-километровую зону отчуждения, поскольку усиление вулканической активности привело к толчкам в восточной части острова.

В стране введен наивысший уровень опасности извержения и до 1 октября - режим ЧС .

Эвакуированные были размещены во временных убежищах, в том числе в городских и школьных спортивных залах и палатках в селах вокруг вулкана.

Сообщается, что авиасообщение с островом не прекращалось, международный аэропорт Бали и туристические места на остальной части острова работали.

Украинская правда