Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Индонезии с острова эвакуировали около 35 тыс. человек из-за вулкана

Воскресенье, 24 сентября 2017, 22:53

С острова Бали в Индонезии провели эвакуацию около 35 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана.

Об этом 24 сентября сообщает Reuters.

Согласно сообщению, вокруг кратера горы Агунг ввели 12-километровую зону отчуждения, поскольку усиление вулканической активности привело к толчкам в восточной части острова.

В стране введен наивысший уровень опасности извержения и до 1 октября - режим ЧС .

Эвакуированные были размещены во временных убежищах, в том числе в городских и школьных спортивных залах и палатках в селах вокруг вулкана.

Сообщается, что авиасообщение с островом не прекращалось, международный аэропорт Бали и туристические места на остальной части острова работали.

 

Украинская правда

Темы: Индонезиячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Индонезия
В Индонезии предлагают провести референдумы на оккупированных Россией территориях. В МИД ответили
Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии
Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде и Индонезии
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: