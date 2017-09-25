Вища рада правосуддя звільнила всього 10% ''суддів Майдану''

Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом "Про відновлення довіри до судової влади", що передбачав перевірку суддів, які під час Майдану виносили рішення з очевидними ознаками свавільності.

Про це в блозі "Української правди" повідомив член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко.

Згідно з даними Вищої ради правосуддя, всього були передані заяви щодо 351 судді, які виносили рішення, передбачені Законом "Про відновлення довіри до судової влади".

За результатами розгляду цих скарг Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення 64 суддів. З них 31 суддю звільнили в 2016 році, 3 суддів - в 2017. Подання на звільнення 1 судді було скасовано рішенням ВРП. 29 суддів на даний момент очікують фінального рішення.

Також ВРП внесла подання про тимчасове відсторонення 5-ти суддів; відмовила у відкритті дисциплінарної справи стосовно 204 суддів; відмовила у внесенні подання про звільнення щодо 68 суддів.

Крім того, ВРП відправила матеріали у Вищу кваліфікаційну комісію суддів щодо 10 суддів; повернула заяви без розгляду по 3 суддям, залишила заяви без розгляду по 24 суддям і припинила дисциплінарне провадження по 1 судді.

При цьому, як зазначає Маселко, з 31 судді, які були звільнені у 2016 році, 29 оскаржили своє звільнення у Вищому адміністративному суді України (ВАСУ).

ВАСУ задовольняв практично всі позови, але всі рішення були скасовані Верховним судом. Хоча по більшості досі немає остаточних рішень.

З 33 суддів, щодо яких є подання Дисциплінарних палат про звільнення в 2017 році, 26 суддів оскаржили ці подання у ВРП.

ВРП розглянула 6 скарг, з яких 5 скарг були відхилені і подання залишені в силі, а 1 скарга була задовільнена і подання скасовано.

"Таким чином, на сьогодні фактично звільнено лише 34 судді, що складає 10 % від усіх суддів Майдану. При цьому у нас поки немає даних про фактичне звільнення суддів наказом голови суду. Були факти, коли судді продовжували займати пост судді більше року після Указу Президента про їх звільнення", - написав Маселко.

Він додав, що якщо вважати всі подання про звільнення, то це 63 судді, що становить 18% від всіх суддів Майдану.

80% суддів, які виносили свавільні рішення, не понесли ніякого покарання.

"Звертаю увагу – щодо переважної більшості таких суддів встановлено факти порушень законодавства, але ВРП вирішила, що їх недостатньо для звільнення, а для іншого покарання – минули строки", - зазначив Маселко.

"Але найгірше, що ВРП категорично відмовилась встановлювати причину масового винесення усіма суддями цих рішень. Відомо, що такою причиною були прямі вказівки з Адміністрації Президента, які транслювались через голів судів. Однак усі факти, які свідчили про вплив на суддів просто ігнорувались. У задоволенні усіх моїх клопотань про виклик у якості свідків осіб, які б могли навести факти такого впливу відмовили", - написав він.