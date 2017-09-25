Высший совет правосудия уволил всего 10% ''судей Майдана''

Высший совет правосудия практически закончил рассмотрение дисциплинарных производств по закону "О восстановлении доверия к судебной власти", предусматривавшего проверку судей, которые во время Майдана выносили решения с очевидными признаками произвола.

Об этом в блоге "Украинской правды" сообщил член Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей адвокат Роман Маселко.

Согласно данным Высшего совета правосудия, всего были переданы заявления в отношении 351 судьи, которые выносили решения, предусмотренные Законом "О восстановлении доверия к судебной власти".

По результатам рассмотрения этих жалоб Высший совет правосудия внес представления об увольнении 64 судей. Из них 31 судью уволили в 2016 году, 3 судей – в 2017. Представление на увольнение 1 судьи было отменено решением ВСП. 29 судей на данный момент ожидают финального решения.

Также ВСП внес представление о временном отстранении 5-ти судей; отказал в открытии дисциплинарного дела в отношении 204 судей; отказал во внесении представления об увольнении в отношении 68 судей.

Кроме того, ВСП отправил материалы в Высшую квалификационную комиссию судей в отношении 10 судей; вернул заявления без рассмотрения по 3 судьям, оставил заявления без рассмотрения по 24 судьям и прекратил дисциплинарное производство по 1 судьи.

При этом, как отмечает Маселко, из 31 судьи, которые были уволены в 2016 году, 29 обжаловали свое увольнение в Высшем административном суде Украины (ВАСУ).

ВАСУ удовлетворял практически все иски, но все решения были отменены Верховным судом. Хотя по большинству до сих пор нет окончательных решений.

Из 33 судей, в отношении которых есть представления Дисциплинарным палат об увольнении в 2017 году, 26 судей обжаловали эти представления в ВСП.

ВСП рассмотрел 6 жалоб, из которых 5 жалоб были отклонены и представления оставлены в силе, а 1 жалоба была удовлетворена и представление отменено.

"Таким образом, на сегодняшний день фактически уволены лишь 34 судьи, что составляет 10% от всех судей Майдана. При этом у нас пока нет данных о фактическом увольнении судей приказом председателя суда. Были факты, когда судьи продолжали занимать пост судьи больше года после Указа Президента об их увольнении", - написал Маселко.

Он добавил, что если считать все представления об увольнении, то это 63 судьи, что составляет 18% от всех судей Майдана.

80% судей, которые выносили своевольные решения, не понесли никакого наказания.

"Обращаю внимание - в отношении подавляющего большинства таких судей установлены факты нарушений законодательства, но ВСП решила, что их недостаточно для увольнения, а для другого наказания истекли сроки", - отметил Маселко.

"Но хуже всего, что ВСП категорически отказалась устанавливать причину массового вынесения всеми судьями этих решений. Известно, что такой причиной были прямые указания из администрации президента, которые транслировались через председателей судов. Однако все факты, свидетельствующие о влиянии на судей, просто игнорировались. В удовлетворении всех моих ходатайств о вызове в качестве свидетелей лиц, которые могли привести факты такого влияния, отказали", - написал он.