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Трамп обмежив в'їзд до США для жителів КНДР і ще декількох країн

Понеділок, 25 вересня 2017, 06:01

Президент США Дональд Трамп наклав нові обмежувальні заходи на в'їзд до країни для громадян Північної Кореї, Венесуели і Чаду.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, список країн, громадянам яких обмежено в'їзд до США, розширився до 8. Раніше до цього списку було внесено Іран, Лівію, Сомалі, Сирію, Ємен. При цьому обмеження для громадян Судану було знято.

Зазначається, що громадян Іраку обмеження не стосувалися, однак їх будуть піддавати більш ретельній перевірці при в'їзді в США.

Нові обмеження набудуть чинності 18 жовтня.

"Забезпечення безпеки в Америці є моїм пріоритетом номер один. Ми не допустимо в нашу країну тих, для кого не можемо забезпечити безпечний відбір ", - прокоментував Трамп свій указ у Twitter.

Раніше цього року Трамп своїм указом на 90 днів призупинив в'їзд до США для громадян Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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