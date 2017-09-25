Трамп обмежив в'їзд до США для жителів КНДР і ще декількох країн

Президент США Дональд Трамп наклав нові обмежувальні заходи на в'їзд до країни для громадян Північної Кореї, Венесуели і Чаду.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, список країн, громадянам яких обмежено в'їзд до США, розширився до 8. Раніше до цього списку було внесено Іран, Лівію, Сомалі, Сирію, Ємен. При цьому обмеження для громадян Судану було знято.

Зазначається, що громадян Іраку обмеження не стосувалися, однак їх будуть піддавати більш ретельній перевірці при в'їзді в США.

Нові обмеження набудуть чинності 18 жовтня.

"Забезпечення безпеки в Америці є моїм пріоритетом номер один. Ми не допустимо в нашу країну тих, для кого не можемо забезпечити безпечний відбір ", - прокоментував Трамп свій указ у Twitter.

Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Раніше цього року Трамп своїм указом на 90 днів призупинив в'їзд до США для громадян Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.