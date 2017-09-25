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Трамп ограничил въезд в США для жителей КНДР и еще нескольких стран

Понедельник, 25 сентября 2017, 06:01

Президент США Дональд Трамп наложил новые ограничительные меры на въезд в страну гражданам Северной Кореи, Венесуэлы и Чада.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, список стран, гражданам которых ограничен въезд в США, расширен до 8. Ранее в этот список были внесены Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен. При этом ограничения для граждан Судана были сняты.

Отмечается, что граждан Ирака ограничения не коснулись, однако они будут подвергаться более тщательной проверке при въезде в США.

Новые ограничения вступят в силу 18 октября.

 "Обеспечение безопасности в Америке является моим приоритетом номер один. Мы не допустим в нашу страну тех, для кого не можем обеспечить безопасный отбор", - прокомментировал Трамп свой указ в Twitter.

Ранее в этом году Трамп своим указом на 90 дней приостановил въезд в США для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Темы: США
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