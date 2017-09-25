За 10 днів бойовики 242 рази порушували "тишу" на Донбасі – СЦКК

За останні 10 днів бойовики на Донбасі 242 рази порушили режим припинення вогню.

Такі дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за 14-23 вересня повідомляє прес-центр штабу АТО.

"В тому числі 40 – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Зі ствольної артилерії калібру 152 і 122 мм – по одному обстрілу; мінометів: калібру 120 мм – 6 обстрілів (використано 24 боєприпаси), калібру 82 мм – 32 обстріли (262 боєприпаси)", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в СЦКК зазначають, що за останній тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала, що представники ОРДО та ОРЛО розміщують із порушенням лінії відведення озброєння та військову техніку – насамперед, реактивні системи залпового вогню, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки та міномети.

"Так, 22 вересня БПЛА СММ ОБСЄ виявив біля населеного пункту Мирне (ОРЛО) велику кількість озброєння та іншу техніку НЗФ ОРЛО. Серед них зафіксовано 30 танків (двадцять вісім Т-64 і два Т-72) та 9 мінометів (120 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 "Рапіра", 100 мм)", – зазначає українська сторона в СЦКК.

"18 вересня БПЛА СММ ОБСЄ середнього радіусу дії виявив 48 танків (тридцять чотири Т-72 та чотирнадцять Т-64) біля населеного пункту Тернове (ОРДО)", – додає вона.

Олена Рощенко, УП