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За 10 дней боевики 242 раза нарушали "тишину" на Донбассе – СЦКК

Понедельник, 25 сентября 2017, 10:47

За последние 10 дней боевики на Донбассе 242 раза нарушили режим прекращения огня.

Такие данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон за 14-23 сентября сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В том числе 40 – из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 мм – по одному обстрелу; минометов: калибра 120 мм – 6 обстрелов (использовано 24 боеприпасы), калибра 82 мм – 32 обстрела (262 боеприпасы)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в СЦКК отмечают, что за последнюю неделю СММ ОБСЕ зафиксировала, что представители ОРДО и ОРЛО размещают с нарушением линии отвода вооружения и военной техники – прежде всего, реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы.

"Так, 22 сентября БПЛА СММ ОБСЕ обнаружил у населенного пункта Мирное (ОРЛО) большое количество вооружения и другую технику НВФ ОРЛО. Среди них зафиксировано 30 танков (двадцать восемь Т-64 и два Т-72) и 9 минометов (120 мм ) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм)", – отмечает украинская сторона в СЦКК.

"18 сентября БПЛА СММ ОБСЕ среднего радиуса действия обнаружил 48 танков (тридцать четыре Т-72 и четырнадцать Т-64) у населенного пункта Терновое (ОРДО)", – добавляет она.

Алена Рощенко, УП

Темы: АТОДонбассбоевые действия
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