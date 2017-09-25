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Адвокати Саакашвілі готують апеляцію на штраф

Понеділок, 25 вересня 2017, 10:53

Захист екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі планує оскаржити рішення суду про штраф у 3,4 тисячі гривень за незаконний перетин кордону.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланнями на адвоката Саакашвілі Маркіяна Галабалу.

"Однозначно, будемо оскаржувати. Ми пишемо апеляційну скаргу, у нас є 10 днів", - сказав він.

Захист має намір просити повністю скасувати рішення суду першої інстанції.

Галабала зазначив, що адвокати Саакашвілі ще не одержали рішення суду.

Як повідомлялося, 22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

За рішенням суду Саакашвілі повинен заплатити штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Як відомо, 10 вересня екс-глава Одеської обласної державної адміністрації прибув в Україну. Його прихильники, які зібралися у ПП "Шегині", прорвали кордон і потрапили до України. Під час інциденту 11 бійців Національної поліції і 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілісуд
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