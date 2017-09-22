Суд оштрафував Саакашвілі на 3400 грн за перетин кордону
Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі.
Відповідне рішення зачитав суддя Юрій Білоус в п'ятницю ввечері.
"Визнати винним Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича в незаконному перетині держкордону України", - повідомив він.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за рішенням суду Саакашвілі повинен заплатити штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).
Також Саакашвілі зобов'язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.
Вказане рішення суду може бути оскаржене в суді вищої інстанції
Самого політика на цьому судовому засіданні не було - він проводив зустрічі в Черкаській області.
Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну.
Його прихильники, які зібралися у ПП "Шегині", прорвали кордон з української сторони. Під час інциденту 11 бійців Національної поліції і 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.
12 вересня Саакашвілі підписав протокол, складений представниками Держприкордонслужби України, згідно з яким він нібито незаконно перетнув держкордон 10 вересня в пункті пропуску "Шегині", але разом з адвокатами вніс в нього свої зауваження і заперечення.
Розгляд протоколу почався 18 вересня.
20 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі повинен заплатити штраф за незаконний перетин держкордону України. Саакашвілі назвав таку заяву тиском на суд.