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Суд оштрафував Саакашвілі на 3400 грн за перетин кордону

П'ятниця, 22 вересня 2017, 22:05

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі.

Відповідне рішення зачитав суддя Юрій Білоус в п'ятницю ввечері.

"Визнати винним Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича в незаконному перетині держкордону України", - повідомив він.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", за рішенням суду Саакашвілі повинен заплатити штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Також Саакашвілі зобов'язали заплатити судовий збір в розмірі 320 грн.

Вказане рішення суду може бути оскаржене в суді вищої інстанції

Самого політика на цьому судовому засіданні не було - він проводив зустрічі в Черкаській області.

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну.
Його прихильники, які зібралися у ПП "Шегині", прорвали кордон з української сторони. Під час інциденту 11 бійців Національної поліції і 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

12 вересня Саакашвілі підписав протокол, складений представниками Держприкордонслужби України, згідно з яким він нібито незаконно перетнув держкордон 10 вересня в пункті пропуску "Шегині", але разом з адвокатами вніс в нього свої зауваження і заперечення.

Розгляд протоколу почався 18 вересня.

20 вересня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі повинен заплатити штраф за незаконний перетин держкордону України. Саакашвілі назвав таку заяву тиском на суд.

Теми: Саакашвілісуд
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