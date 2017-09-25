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На Київщині невідомі забили до смерті голову правління "Київобленерго"

Понеділок, 25 вересня 2017, 12:27
На Київщині невідомі забили до смерті голову правління Київобленерго

У селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.

Про це повідомляє Національна поліція.

Злочин стався 24 вересня, близько 20:00, зловмисники пробралися до будинку з метою пограбування.

"Встановлено, що група невідомих осіб проникла через паркан на подвір’я будинку потерпілого. Зловмисники напали на господаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину. Після цього нападники почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф", - йдеться в повідомленні.

Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які знаходились на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати.

Там у подальшому його тіло без ознак життя знайшли поліцейські.

Жінка, як тільки змогла звільнитися, викликала поліцію та швидку допомогу.

"Усі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном", – зазначив начальник поліції Київщини Дмитро Ценов.

Тіло загиблого чоловіка направили на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження п.6 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На сайті "Київобленерго" повідомляється, що у неділю трагічно загинув Голова Правління ПрАТ "Київобленерго" Іван Олексійович Поливяний. 

 
скриншот з сайту  "Київобленерго" 

  Українська правда

Теми: Київська областьвбивство
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