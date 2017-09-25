У Дніпрі працівника міськради затримали за хабар
Понеділок, 25 вересня 2017, 13:06
Державного службовця Дніпровської міської ради затримали під час одержання 10 тисяч гривень хабара.
Про це у понеділок повідомляє сайт Генпрокуратури.
"Головний спеціаліст одного з відділів Департаменту по роботі з активами Управління земельних відносин Дніпровської міської ради одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за сприяння в отриманні права власності на земельну ділянку у місті Дніпрі", - йдеться в повідомленні.
Службовця спіймали на гарячому 22 вересня.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.