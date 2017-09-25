В Днипре работника горсовета задержали за взятку
Понедельник, 25 сентября 2017, 13:06
Госслужащего Днипровского городского совета задержали при получении 10 тысяч гривен взятки.
Об этом в понедельник сообщает сайт Генпрокуратуры.
"Главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управления земельных отношений Днипровского городского совета получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривен за содействие в получении права собственности на земельный участок в городе Днипре", - говорится в сообщении.
Служащего поймали на горячем 22 сентября.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.