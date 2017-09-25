ООН: В окупованому Криму залишаються зниклими безвісти 10 осіб

Управління Верховного комісара ООН з прав людини констатує, що з 2014 року 10 осіб досі вважаються зниклими безвісти в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в доповіді управління "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)".

У доповіді повідомляється, що з моменту окупації Криму російською владою пропали безвісти десятки людей, більшість жертв були звільнені викрадачами через кілька годин або кілька днів, однак місцезнаходження деяких з них до цих пір невідомо.

Відзначається, що найбільше насильницьких зникнень відбулося у березні 2014 року, коли як мінімум 21 чоловік був викрадений в Криму.

"УВКПЛ документально зафіксувало 10 випадків, в яких зниклі особи досі вважаються зниклими безвісти. Це - 6 кримських татар, 3 етнічних українця і 1 особа російсько-татарського етнічного походження; усі - чоловіки. Семеро пропали в 2014 році, 2 - в 2015 року 1 - в 2016 році", - сказано в ньому.

З 10 вказаних справ про зниклих безвісти осіб станом на 12 вересня кримінальне розслідування триває лише по одному.

"Слідство у 6 справах призупинено через неможливість встановити підозрюваних, а по 3 справах жодної слідчої дії не проводилося, оскільки про зникнення, як стверджується, ніхто не заявляв", - сказано в доповіді.

У 5 випадках свідки заявили про можливу причетність до викрадень посадових осіб державних органів, оскільки вони бачили як жертв викрали чоловіки, одягнені в форму, схожу на форму органів державної безпеки або кримської самооборони.

Серед обставин, які можуть говорити про політичні мотиви інших 5 випадків, - особистості жертв, які були проукраїнськими активістами або мали зв'язки з Меджлісом кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, влітку 2016 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що 18 кримських татар в окупованому Росією Криму пропали безвісти й 4 знайдені убитими.

Українські новини