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ООН: В оккупированном Крыму остаются пропавшими без вести 10 человек

Понедельник, 25 сентября 2017, 13:50

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека констатирует, что с 2014 года 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в докладе управления "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

В докладе сообщается, что с момента оккупации Крыма российскими властями пропали без вести десятки людей, большинство жертв были освобождены похитителями через несколько часов или несколько дней, однако местонахождение некоторых из них до сих пор неизвестно.

Отмечается, что больше всего насильственных исчезновений произошло в марте 2014 года, когда как минимум 21 человек был похищен в Крыму.

"УВКПЧ документально зафиксировало 10 случаев, в которых исчезнувшие лица до сих пор числятся пропавшими без вести. Это - 6 крымских татар, 3 этнических украинца и 1 лицо русско-татарского этнического происхождения; все - мужчины. Семеро пропали в 2014 году, 2 - в 2015 году, 1 - в 2016 году", - сказано в нем.

Из 10 указанных дел о пропавших без вести лицах по состоянию на 12 сентября уголовное расследование продолжается только по одному.

"Следствие по 6 делам приостановлено по причине невозможности установить подозреваемых, а по 3 делам никакие следственные действия не проводились, поскольку об исчезновениях, как утверждается, никто не заявлял", - сказано в докладе.

В 5 случаях свидетели заявили о возможной причастности к похищениям должностных лиц государственных органов, поскольку они видели как жертв похитили мужчины, одетые в форму, похожую на форму органов государственной безопасности или крымской самообороны.

Среди обстоятельств, которые могут говорить о политических мотивах остальных 5 случаев, - личности жертв, являвшиеся проукраинскими активистами или имевшие связи с Меджлисом крымскотатарского народа.

Как сообщалось, летом 2016 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что 18 крымских татар в аннексированном Россией Крыму пропали без вести и 4 найдены убитыми.

Українські новини

Темы: КрымООНоккупацияправа человека
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