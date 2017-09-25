ООН констатирует, что с правами человека в Крыму все хуже и хуже

Ситуация с правами человека в Крыму после его оккупации Российской Федерацией значительно ухудшилась.



Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара ООН "Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".



Там отмечают, что принудительное введение гражданства и правовой базы Российской Федерации и, как результат, отправление правосудия в соответствии с этой базой в значительной мере ограничили осуществление прав и свобод.



Российская Федерация применила свое законодательство в Крыму с нарушением международного гуманитарного права. Во многих случаях это законодательство применялось избирательно, отмечают в ООН.



Власти Российской Федерации в Крыму поддерживали группы, лояльные Российской Федерации, в том числе среди национальных и религиозных меньшинств, в то же время препятствуя критике и объявив вне закона организованную оппозицию, в частности Меджлис.



Возможности гражданского общества по полноценному функционированию, критике и адвокационной деятельности значительно сузились.



Были закрыты ряд средств массовой информации, что непропорционально сильно задело крымскотатарскую и украинскую общины, их право на информацию и на сохранение своей культуры и идентичности.



В свою очередь УВКПЧ ООН настоятельно рекомендует России соблюдать права человека всех лиц, живущих в Крыму, и выполнять обязательства, возложенные на оккупационное государство в соответствии с международным гуманитарным правом;



Кроме этого - обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за ситуацией с правами человека и правозащитных неправительственных организаций в Крым в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 71/205;



Также оккупационной власти полуострова советуют применять в Крыму украинские законы.

В то же время украинскому правительству рекомендуют использовать все доступные юридические и дипломатические средства для того, чтобы гарантировать осуществление прав человека жителей Крыма.



Также рекомендуется в частности поддерживать диалог между омбудсменами Украины и Российской Федерации с целью способствовать добровольной передачи украинских заключенных, содержащихся в Крыму, в пенитенциарные учреждения материковой части Украины.



Украинская правда