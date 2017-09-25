Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні починаються заморозки

Понеділок, 25 вересня 2017, 15:43

Цього тижня в Україні очікуються перші заморозки на ґрунті та в повітрі.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними метеорологів, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі прогнозуються заморозки 0-4 градуси.

Вночі 28 вересня у Київській області на поверхні ґрунту також заморозки 0-4 градуси.

Водночас синоптик Наталія Діденко повідомляє у Facebook, що погоду України цього тижня визначатиме антициклон, центр якого розташувався далеко на півночі, але зона його впливу досягне й півдня.

"Щоправда, одягатися треба буде вже тепло, бо саме на цьому тижні температура повітря поступово почне знижуватися. А вночі навіть буде дуже холодно, в другій половині тижня до +3+7 градусів", - пише вона.

За прогнозом синоптика, у вівторок, 26 вересня, в Україні буде сухо та прохолодно.

"Найближчої ночі +8+13, на півдні до +15+16 градусів, а навколо Карпат, на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині +6+9 градусів. Вдень 26 вересня очікується +16+21 градус, на півдні до +23+24 градуси", - розповідає вона.

Діденко зазначає, що у південній частині України у вівторок ймовірні штормові пориви вітру, до 15-20 метрів за секунду.

За її інформацією, у Києві вівторок буде сухим, сонячним та свіжим. Вночі +9+11, вдень +18+20 градусів. Вітер східний, поривчастий.

"Надалі дні - десь +14+16 градусів, ночі - холоднішатимуть поступово до +4+9 градусів", - наголошує синоптик.

Євген Кізілов, УП

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
Усі новини...
Реклама: