В Украине начинаются заморозки

На этой неделе в Украине ожидаются первые заморозки на почве и в воздухе.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным метеорологов, ночью 27 сентября во восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября и в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе прогнозируются заморозки 0-4 градуса.

Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы также заморозки 0-4 градуса.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщает в Facebook, что погоду Украины на этой неделе будет определять антициклон, центр которого расположился далеко на севере, но зона его влияния достигнет и юга.

"Правда, одеваться надо будет уже тепло, поскольку именно на этой неделе температура воздуха постепенно начнет снижаться. А ночью даже будет очень холодно, во второй половине недели до +3+7 градусов", - пишет она.

По прогнозу синоптика, во вторник, 26 сентября, в Украине будет сухо и прохладно.

"Ближайшей ночью +8+13, на юге до +15+16 градусов, а вокруг Карпат, в Сумской, Черниговской, Луганской и Харьковской +6+9 градусов. Днем 26 сентября ожидается +16 +21 градус, на юге до +23+24 градуса", - рассказывает она.

Диденко отмечает, что в южной части Украины во вторник вероятны штормовые порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

По ее информации, в Киеве вторник будет сухим, солнечным и свежим. Ночью +9+11, днем +18+20 градусов. Ветер восточный, порывистый.

"В последующие дни - где-то +14+16 градусов, ночи похолодают постепенно до +4+9 градусов", - отмечает синоптик.

Евгений Кизилов, УП